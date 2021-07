Auto-Diebstahl in Rangendingen vielleicht kein Einzelfall

1 Keyless-Go-Systeme bergen Sicherheitslücken. Diebe fangen die Funkwellen ab und können das Fahrzeug öffnen. (Symbolfoto) Foto: Deck

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Besitzer des in Rangendingen gestohlenen Audi Q5 haben Glück gehabt. Ihr Fahrzeug wurde kurz vor der Grenze von der Polizei sichergestellt. Der Fall offenbart jedoch, dass das Keyless-Go-System, mit dem das Fahrzeug mutmaßlich geöffnet und gestohlen wurde, seine Sicherheitslücken hat.

Rangendingen - Aus der Fahndung nach eventuellen Komplizen der 30-jährigen Fahrerin, die mit dem gestohlenen Auto im Landkreis Kronau in die Fänge der bayerischen Polizei geraten war und mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, gebe es auch nach dem Zeugenaufruf vom Dienstag aktuell nichts Neues, war von Pressesprecherin Andrea Kopp vom Polizeipräsidium Reutlingen auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitgeteilt worden. In dem aktuellen Fall wird von der Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass der Audi auf dem Weg nach Polen abgefangen werden konnte.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen