Diebe brechen in Rohrdorfer Gärten ein

Diebe sind in Rohrdorfer Gärten eingebrochen. (Symbolbild)

Diebe sind in der Nacht auf Samstag in Rohrdorfer Gärten eingebrochen. Dort stahlen sie Werkzeuge und Gartengeräte. Der Schaden an den Gärten liegt bei rund 6000 Euro.









Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag in Rohrdorf in vier Gärten im Bigel eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich jeweils über die Eingangstüren gewaltsam Zugang.