19-Jähriger bei Fasnets-Schlägerei in Böhringen verletzt

1 Bei einer Schlägerei in Böhringen ist ein 19-jähriger Mann verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Gambarini

Bei einer Fasnets-Veranstaltung in Böhringen ist am Freitagabend ein 19-jähriger Besucher verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einer fünfköpfigen Personengruppe, die den jungen Mann attackiert haben soll.









Am Freitagabend fand in der Schlichemtalhalle in Böhringen eine Fasnetsveranstaltung statt. Gegen 22.20 Uhr meldete die Security vor Ort der Polizei eine Schlägerei, bei der ein Beteiligter mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben soll.