1 Einbrecher suchten mehrere Wohnhäuser in Altensteig auf. (Symbolfoto) Foto: Armer

Insgesamt vier Wohnungseinbrüche haben sich in Laufe der letzten Woche in Altensteig in den Straßen Finkenweg, Ulmenweg, Hohenbergstraße und Welkerstraße ereignet.















Link kopiert

Altensteig - Über den Einbruch in der Hohenbergstraße berichtete die Polizei bereits. Das Polizeirevier Nagold hat ein Augenmerk darauf und fährt unter anderem verstärkt Streife in Wohngebieten.

In der Zeit zwischen Dienstag, 10 Uhr und Samstag, 13.30 Uhr, drangen Unbekannte in ein derzeit nicht bewohntes Einfamilienhaus ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss wurde das Inventar durchwühlt. Letztlich nahmen die Diebe überwiegend Modeschmuck im niedrigen dreistelligen Bereich an sich. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen

Offenbar gelangten Einbrecher im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr und Freitag, 7 Uhr, ebenfalls über den Terrassenbereich ins Innere eines Einfamilienhauses in Hanglage. Über ein leicht zugängliches Fenster stiegen die Täter in das Gebäude ein und erhielten so ungehinderten Zugang zu weiteren Räumlichkeiten. Beim Diebesgut handelte es sich überwiegend um Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Über ein Fenster im Erdgeschoss drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, in ein weiteres Einfamilienhaus ein. Das Fenster wurde offensichtlich mithilfe eines Brecheisens geöffnet. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. Der Inhalt wurde zu großen Teilen auf den Boden geworfen. Was genau und in welcher Höhe entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.