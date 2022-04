1 Einbrecher haben ein Wohnhaus in Altensteig ausgeraubt. (Symbolbild) Foto: Symbol-Foto: © AA+W – stock.adobe.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Altensteig eingebrochen. Sie haben Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.















Altensteig - Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen Donnerstag, 22.15 Uhr, und Freitag, 4.30 Uhr, eine Tür an einem Anwesen in der Hohenbergstraße auf und gelangten so in das Haus. Das teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durchsuchten sie die Räume und entwendeten Wertsachen im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231/1864444 zu melden.