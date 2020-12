Polizei kontrolliert im Kreis Rottweil Gastwirt und Protestler verstoßen gegen Corona-Regeln

In Oberndorf und Sulz waren es 17 Personen und acht Fahrer, die von der Polizei überprüft wurden. Zwölf verstießen gegen die Auflagen.

Gastwirt ertappt

Bei den meisten Verstößen hatten sich die Betroffenen nicht an die Ausgangssperre gehalten oder in Autos gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen. Allerdings ertappte die Polizei auch einen Rottweiler Gastwirt. Er fiel am Sonntagabend trotz ausgeschaltetem Licht einer Polizeistreife auf, als er entgegen dem Verbot im Schankraum fünf Gäste bewirtete. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

In Schramberg versammelten sich am Samstag rund 50 Personen - laut Polizei offenbar spontan -, um gegen die Corona-Vorschriften zu protestieren. Als eine Polizeistreife eintraf, machten sich die Personen auf und davon.

Überwiegend gaben die Menschen bei den Kontrollen an, die Vorschriften nicht detailliert gekannt zu haben. In einigen Fällen handelte sich dabei aber laut Polizeimeldung um offenkundige Ausreden oder auch mangelnde Einsicht.

Die Polizei kündigt an, auch in den nächsten Tagen im Kreis unterwegs sein und zu kontrollieren.