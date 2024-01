Polizeihubschrauber über Bad Wildbad: Das ist der Grund für die ungewöhnlichen Flugaktivitäten

1 Gleich zwei Polizeihubschrauber(Symbolbild) waren am Mittwochvormittag über Bad Wildbad unterwegs. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Aufregung am Mittwochvormittag rund um Bad Wildbad. Gleich zwei Polizeihelikopter sind über dem Stadtgebiet unterwegs. Was steckt dahinter?









Das war ein ungewöhnliches Bild am Mittwochvormittag in Bad Wildbad. Es kommt eher selten vor, dass über dem Oberen Enztal ein Polizeihubschrauber im Einsatz ist. Diese werden in der Region vor allem bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt. Aber an diesem Morgen ist es anders. Und statt einem Hubschrauber sind gleich zwei im Einsatz. Während einer über das Stadtgebiet hinwegfliegt, zieht der andere seine Kreise über Höfen und Calmbach und fliegt auch über Wildbad.