1 Diebe sind in der Nacht auf Freitag in das Rathaus eingebrochen. Foto: Polizeipräsidium Konsanz

In Hopfau sind Unbekannte ins Rathaus eingebrochen, um den dortigen Geldautomaten zu knacken.









Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Freitag. Laut Polizei wurde der Geldautomat bei dem Einbruchversuch zwar erheblich beschädigt, an das Geld gelangten die unbekannten Täter allerdings nicht. Den Schaden am Rathausgebäude schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Der Schaden am Automaten lässt sich noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0741/47 70 um Hinweise.

„Die Täter werden professioneller und skrupelloser“, heißt es derweil in der Mitteilung der Kreissparkasse Rottweil. In jüngster Vergangenheit habe man verstärkt in die Sicherheit der Geldautomaten-Standorte investiert, doch gerade weniger frequentierte Automaten seien besonders gefährdet, so die Sparkasse weiter. Der Geldautomat in Hopfau ist bis auf Weiteres außer Betrieb.

