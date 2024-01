In Laufen hat ein Unbekannter am Freitag, zwischen 1.45 Uhr und 5.45 Uhr, aus einem Wohnhaus in der Gallusstraße zunächst den Schlüssel eines vor dem Gebäude stehenden, schwarzen Skoda Karoq gestohlen. Dann fuhr er mit diesem nach Balingen. Im Bereich des dortigen Bahnhofs konnte das Fahrzeug später sichergestellt werden.

Ebenfalls am Freitag, zwischen 13 Uhr und 22 Uhr, wurde in der "Untere Bachstraße" in Tailfingen ein grauer Fiat 500L mit den amtlichen Kennzeichen BL-KG 500 gestohlen.

In der Nacht zum Montag schlug ein Krimineller dann in der Gerhardstraße in Tailfingen zu. Er entwendete in der Zeit zwischen 19 Uhr und sechs Uhr einen auf einem offenen Garagenstellplatz stehenden, weißen Renault Twingo, an dem die amtlichen Kennzeichen BL-WA 1103 angebracht waren.

Zeugen, die eine der drei Taten beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fiats oder des Renault machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (mr)