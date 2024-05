In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte eine Vielzahl von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Villingen begangen.

Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Unbekannten in der Bussard-, Sperber und Güterbahnhofstraße sowie in der Straße Falkenring insgesamt acht Autos, an welchen sie die Scheibenwischerarme oder die Markenembleme abrissen.

Von einem Hyundai i10 klauten sie das hintere Kennzeichenschild „ES-DG 17“ und von einem in der Bussardstraße geparkten und abgedeckten Motorrad das Kennzeichen „RV-AY 44“, nachdem sie es umgeworfen und dessen Bremsleitungen zerschnitten hatten.

Auch an einem im Falkenring abgestellten Anhänger beschädigten die Vandalen das Stützrad. An einem weiteren Auto beschädigten sie die Frontscheibe und an einem ebenfalls im Falkenring abgestellten Peugeot 308 entwendeten sie die Nummernschilder „VS-OP 69“.

Nummernschilder in Singen aufgetaucht

Diese tauchten am Mittwochmorgen an einem weißen Toyota Yaris auf, der in Singen in einen Unfall verwickelt war. Der Toyota selbst war am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, in Schramberg-Tennenbronn gestohlen worden, so die Polizei.

Der jugendliche 15-jährige Unfallverursacher war nicht im Besitz eines Führerscheins und in Begleitung von zwei Männern im Alter von 43 und 37 Jahren. Ob und inwieweit er oder sie auch für die Sachbeschädigungen und Diebstähle in Frage kommen, muss die Polizei nun ermitteln. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu den zahlreichen Vorfällen machen können, sich unter 07721 601-0 zu melden.