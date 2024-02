Politischer Aschermittwoch der Grünen in Biberach: Oberbürgermeister: Feuer absichtlich gelegt und Bengalos gezündet

Bauernprotest gegen Grüne Was in Biberach am Aschermittwoch passiert ist

Wütende Proteste sorgen für eine Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach. Das Entsetzen in der Politik ist groß. Der Kontrast zur Veranstaltung der CDU in Fellbach könnte nicht größer sein.