Bauernprotest gegen Grüne: Was in Biberach am Aschermittwoch passiert ist

Was in Biberach am Aschermittwoch passiert ist

15 Wütende Landwirte, Handwerker und Fuhrunternehmer demonstrieren vor der Biberacher Stadthalle. Foto: dpa/Silas Stein

Wütende Proteste sorgen für eine Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach. Das Entsetzen in der Politik ist groß. Der Kontrast zur Veranstaltung der CDU in Fellbach könnte nicht größer sein.









Link kopiert



Dass etwas anders ist, ist schon früh am Morgen zu spüren in Biberach. Da sind die Traktoren, die mit ihren Presslufthupen tröten und Straßen blockieren, und Sirenen sind weithin durch die Stadt zu hören. Vor dem Treppenaufgang der Stadthalle wurde ein Misthaufen abgeladen. Wahlplakate der Grünen mit Aufschriften wie „Leere Versprechen“ und „Wahllüge“, Banner mit den Gesichtern von Ricarda Lang, Winfried Kretschmann, Cem Özdemir und Annalena Baerbock und Slogans wie „Wir packen das Übel an der Wurzel“ schmücken die Kulisse. „Das hat nichts mit einer offenen Regierung zu tun“, beschwert sich ein Handwerker, der mit Bauern aus Riedlingen, Zwiefalten und Aalen angereist ist und darauf wartet, dass sich jemand zeigt.