21-Jähriger greift Polizisten in Ebingen an

1 Gleich zweimal wurde die Polizei wegen Streitigkeiten in die Straße Langwatte gerufen. (Symbolfoto) Foto: Jaromir Chalabala/ Shutterstock

Bei einem Einsatz in der Nacht zum Dienstag in Ebingen ist ein Polizist tätlich angegriffen und dabei leicht verletzt worden.

Albstadt-Ebingen - Gegen 23.45 Uhr wurde eine Polizeistreife zum ersten Mal in die Straße Langwatte gerufen, nachdem es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Die Polizeibeamten trafen einen 21-Jährigen an, der aus der Wohnung verwiesen worden war und nun lautstark auf der Straße herumschrie. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und für den Fall einer Nichteinhaltung der Gewahrsam angedroht.

Gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei erneut über eine drohende Eskalation am selben Ort verständigt, woraufhin sie mit mehreren Streifenwagen ausrückte. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde ein Polizist von dem 21-Jährigen, der sich nicht an den Platzverweis gehalten hatte, unvermittelt von hinten angegriffen.

Mann in Fachklinik eingewiesen

Den Beamten gelang es, dem 21-Jährigen Handschellen anzulegen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Der leicht verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Der 21-Jährige trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Da er sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.