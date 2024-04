1 Eine Sonnenfinsternis sollte man nur mit spezieller Brille beobachten. Foto: dpa/Visar Kryeziu

In Mexiko, den USA und Kanada gibt es am Montag eine totale Sonnenfinsternis. Wann war das letzte Mal in Deutschland der Fall? Und wann ist die nächste angekündigt?









Link kopiert



Wenn sich Mitten am Tag der Himmel verdunkelt, dann ist das ein besonderes Ereignis. Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada können an diesem Montag das Spektakel einer totalen Sonnenfinsternis erleben.