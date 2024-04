1 Mitarbeiter des Klinikums in Albstadt schauen genau auf die Entscheidung der Politik. Foto: Zollernalb Klinikum

„Die Landesregierung muss im Bundesrat für Personalvorgaben in der Krankenhauspflege eintreten.“ Das fordert Verdi in einer Protestaktion in Albstadt.









Die Beschäftigten des Krankenhauses in Albstadt forderten laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi die Landesregierung mit einer betrieblichen Protestaktion am Montag in Albstadt um 11 Uhr auf, im Bundesrat der Einführung bedarfsgerechter Personalvorgaben in der Krankenpflege, der PPR 2.0, zuzustimmen.