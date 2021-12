1 Patrik Lundh hat inzwischen den Wunsch geäußert, vorzeitig gehen zu können. Offiziell hat sich allerdings der offenbar interessierte schwedische Erstligist Färjestad BK in Schwenningen noch nicht gemeldet. Foto: Sigwart

Die aktuelle sportliche Situation bei den Wild Wings ist nach einem punktelosen Wochenende weiterhin äußerst angespannt. Geschäftsführer Christoph Sandner erhöht intern den Druck. Coach Christof Kreutzer zeigt aber auch die vielen personellen Ausfälle auf.















Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer wählt in einer sportlich momentan trostlosen Situation den Mittelweg. Er zeigt die Fehler seines Teams klar auf – spart aber auch nicht mit aufbauendem Lob. So auch passiert nach der 3:5-Heimniederlage am Sonntag gegen Straubing: "Wir haben die ersten drei Gegentore zu leicht kassiert. Nach dem 1:3 waren wir wieder dran, aber das 1:4 war natürlich ein Rückschlag für uns. Dann wurde es bei diesem Rückstand schwer, aber die Mannschaft hat sich bis zum Ende nicht aufgegeben und eine gute Moral gezeigt", betonte Christof Kreutzer.