Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL daheim gegen die Straubing Tigers mit 3:5 verloren. Die Steigerung der Schwenninger im Schlussdrittel brachte nichts mehr.















Wild-Wings-Spieler Marius Möchel absolvierte am Sonntag sein 500. DEL-Spiel. Dafür wurde er auch vom Klub vorm ersten Bully geehrt. Der gebürtige Nürnberger zeigte sich zwar am Sonntag stolz auf "seine" Zahl, doch er sieht die Situation seines Teams aktuell ernüchternd: "Unsere Saison ist bis jetzt sehr frustrierend."

Forderung von Christoph Sandner

Vor dem Spiel gegen Straubing hatte auch Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner Klartext gesprochen: "Von der Mannschaft muss mehr kommen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Jungs wieder mehr mit Spaß und Begeisterung spielen."

Bei der Schwenninger Formation gab es Überraschungen: Joacim Eriksson fehlte weiterhin aufgrund privater Gründe und wurde erneut von Marvin Cüpper vertreten. Tyson Spink meldete sich zwar nach seiner langen Verletzungspause zurück, doch er konnte sein Comeback nicht zusammen mit seinem Bruder Tylor genießen. Dieser fiel aufgrund eines Infekts aus.

Schwaches erstes Drittel

Im ersten Drittel lief aus Schwenninger Sicht alles schief, was nur schief laufen konnte. In der vierten Minute schaffte Michael Connolly nach einem abgefälschten Schuss die 1:0-Führung für die Gäste. Als Wild-Wings-Kapitän Travis Turnbull wenig später eine Strafe absitzen musste, erhöhte Travis St. Denis auf 2:0 (6.). Dann hatte Tigers-Angreifer Yannik Valenti Pech mit einem Lattenschuss. Aber in der 13. Minute holte dies Ian Scheid mit dem 3:0 für die Niederbayern nach. Unglaublich war dann (15.), wie Tomas Zaborsky eine Großchance – nach einem Pfostenschuss von Möchel – nicht zur Ergebnisverbesserung nutzte. Doch dann stürmte Schwenningens Verteidiger Maximilian Adam direkt von Strafbank ins Straubinger Drittel und hämmerte die Scheibe ins Straubinger Tor zum 1:3. Und Adam ließ herbe Worte in der ersten Pause folgen: "Dies ist das bisher schlechteste erste Drittel, das ich je erlebt habe. Wir sind zu langsam und gewinnen kaum einen Zweikampf."

Steigerung bringt am Ende nichts mehr

Die Wild Wings fanden aber gut ins Mitteldrittel hinein. Tyson Spink vergab eine große Chance (23.). Gästekeeper Tomi Karhunen hatte nun einiges zu tun. Aber anstatt des möglichen 2:3 fiel das 1:4 aus Sicht der Gastgeber, die es effektiven Tigers oft zu einfach machten. Michael Connolly war der Torschütze für Straubing.

Das Schwenninger Team steigerte sich im Schlussabschnitt, erzielte durch Tomas Zaborsky (42./Überzahl) das 2:5. Doch Travis Mulock (57.) ließ per empty-net-goal das 5:2 für die Tigers folgen. Max Görtz (60.) verkürzte zum 3:5-Endstand.

"Mannschaft hat nie aufgegeben"

Wild-Wings-Coach Christoph Kreutzer bilanzierte: "Wir haben zu einfach die Gegentore kassiert. Positiv ist aber, dass die Mannschaft nie aufgegeben hat."

Tore: 0:1 Connolly (3:33), 0:2 St. Denis (5:17/5:4), 0:3 Scheid (12:41), 1:3 Adam (18:15), 1:4 Connolly (32:13), 2:4 Zaborsky, 2:5 Mulock (56:42/5:6), 3:5 Görtz (59:02/6:5). Strafen: Wild Wings: 8 – Straubing: 8. Schiedsrichter: Schrader/Steingroß.