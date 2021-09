3 90 Minuten volle Neue-Volksmusik-Power versprechen die Jungs von Voxxclub am Freitag, 7. September, im Dormettinger Schiefer­Erlebnis. Foto: Veranstalter

Kultur: Am 17. September steigt große Party

Freunde der Neuen Volksmusik und der guten Laune kommen am Freitag, 17. September, voll auf ihre Kosten. Die Gruppe Voxxclub gibt ein Gastspiel im Dormettinger SchieferErlebnis. Zusammen mit der Künstlermedia Entertainment GmbH wurde das Konzert kurzfristig auf die Beine gestellt.

Dormettingen. Nach den geltenden 3G-Regeln des Landes Baden-Württemberg dürfen die Besucher 90 Minuten lang so richtig mit der fünfköpfigen Band abfeiern.

Die feschen Musiker werden dabei sicherlich jede Menge guter Laune im Gepäck haben. Sie freuen sich wie viele ihrer Künstlerkollegen natürlich auch darüber, endlich wieder direkt mit ihrem Publikum interagieren zu können. Und wer Voxxclub kennt, weiß, dass die fünf Jungs keine halben Sachen machen.

Das Quintett ist nämlich nicht nur bekannt für ihre musikalischen, sondern auch für ihre Entertainer-Qualitäten. Da wird gesungen, getanzt, gejodelt und gerockt, was das Zeug hält.

Gemeinsam mit der Künstlermedia Entertainment GmbH und dem SchieferErlebnis haben sich die fünf Musiker kurzfristig dafür entschieden, eines ihrer wenigen Gastspiele in diesem Jahr in Dormettingen zu geben. "Riesig würden wir uns freuen, wenn ihr ganz spontan und zahlreich in dieser tollen Location erscheinen würdet, in der wir 2022 viele weitere tolle Shows spielen wollen", schreibt der Veranstalter auf seiner Facebook-Seite.

Nicht nur eingefleischte Anhänger der sympathischen gesangs- und performancestarken Jungs werden die Möglichkeit gerne wahrnehmen, kurz vor dem Herbst noch einmal 90 Minuten so richtig Gas zu geben.

Neben Songs wie "Rock Mi", "Ziwui", "Donnawedda", "I mog di so" und der vertonten Geschichte der Kuh "Anneliese" werden natürlich auch Stücke ihres aktuellen Albums "Wieder dahoam" serviert.

Für das kommende Jahr stehen bereits zwei Comedy-Veranstaltungen fest: Das Comedy-Duo "Hillu’s Herzdropfa" wird am Sonntag, 7. August 2022, ab 18 Uhr im Schiefer­Erlebnis zu sehen sein, und Heinrich del Core kommt am 3. September 2022 ab 20 Uhr mit seinem Programm "Glück g’habt!".

Steffen Kirsamer, Geschäftsführer der Künstlermedia Entertainment GmbH, ist 2016 auf die Eventlocation aufmerksam geworden. "Ein sehr schönes Gelände mit vielen Möglichkeiten für örtliche Veranstaltungen", sagt Kirsamer und verspricht: "Wir werden jetzt als örtlicher Veranstalter so richtig durchstarten. Weitere Veranstaltungen im SchieferErlebnis sind bereits in Planung."