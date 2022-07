2 Die Partygäste gehen beim Auftritt der "Draufgänger" voll mit. Foto: Urban

Spätestens seit ihren Hits "Die Hektar hat" und "Cordula Grün" ist die Band Die Draufgänger ein Begriff. Nun sorgte die österreichische Band für ausgelassene Stimmung im SchieferErlebnis Dormettingen.















Dormettingen - Begonnen hat alles im Jahr 2001: Fünf Nachbarskinder aus der Südoststeiermark gründeten die Band "Die Draufgänger". Heute, mehr als 20 Jahre später, darf sich die Volksmusik- und Schlagerband über zahlreiche Auftritte und erfolgreiche Hits freuen.

Viele große Hits

Immer wieder sorgen "Die Draufgänger" für Ohrwürmer. Bekannt wurde die Band durch einen Auftritt beim Grand Prix der Volksmusik 2007, bei dem sie das Finale erreichten. Der endgültige Durchbruch gelang ihnen 2016 mit dem Lied "Die Hektar hat", eine Parodie von Kerstin Otts "Die immer lacht". Von da an ging es für die Band steil bergauf.

2018 wurde ihr Cover von "Codula Grün" zum ultimativen "Wiesn-Hit". Auf YouTube erreichte der Song bis heute mehr als 50 Millionen Aufrufe, die Band wurd 2019 mit einem "smago! Award" ausgezeichnet. Mit ihrem ersten Album "#Hektarparty" landeten "Die Draufgänger" einen Nummer-Eins-Hit in Österreich. Bis heute mischen sie die Volksmusik- und Schlagerszene mit Songs wie "Marie" oder "Mars" auf.

Gute Stimmung bei den Besuchern

Auch im SchieferErlebnis sorgten Frontmann Albert-Mario Lampel, Rene Wohlgemuth (Schlagzeug) und Robert Wolf (Posaune), die allesamt von Beginn an in der Band waren, mit den Neulingen Chiara Prossinger (Gesang) und Rudi Haberl (Steirische Harmonika) für ausgelassene Stimmung. Von Anfang an rissen sie das Publikum mit, so dass sich nach nicht mal fünf Minuten ein Großteil der Gäste vor der Bühne versammelte. Die textsicheren Zuschauer sangen und tanzten fleißig mit.