Parteichefin Weidel in Bretten: AfD-Fans und Gegner prallen aufeinander

Parteichefin Weidel in Bretten

1 Die Polizei sicherte die Demonstration vor der Halle. Foto: Rosar/Rosar

Der Auftritt von AfD-Chefin Alice Weidel in Bretten bei Pforzheim hat Fans und Gegner der Partei gleichermaßen mobilisiert. Nur durch ein Absperrgitter und eine Polizeikette getrennt prallten die beiden Lager aufeinander.









Link kopiert



Begleitet von einem Aufgebot der Polizei und privaten Sicherheitskräften hat am Samstag Abend in Bretten im Landkreis Karlsruhe eine AfD-Veranstaltung und eine Demonstration dagegen stattgefunden. Der AfD-Ortsverein Bretten hatte zu einer Veranstaltung in die Stadtparkhalle eingeladen, bei der auch die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel und die Landeschefs Markus Frohnmaier und Emil Sänze auftraten. Zu einer Gegendemonstration unter dem Motto „Bretten bleibt bunt“ kamen laut Beobachtern und Medien 1000 bis 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor die Halle.