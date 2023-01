1 Nah heranfahren, Ticket ziehen, bar zahlen – ein Prozedere, das vielen Autofahrern wohl auf die Nerven geht. Foto: Rousek

Nah an den Parkautomaten heranfahren, Ticket ziehen, bar zahlen und sich wieder mit dem Auto an den Automaten herantasten – in vielen Parkhäusern das übliche (wenngleich zeitraubende) Prozedere. In Calw soll das bald deutlich einfacher gehen – nämlich ganz ohne Schranke.















Link kopiert

Calw - In der Calwer Innenstadt ist das mit dem Parken so eine Sache. Anwohner- und Kurzzeitparkplätze sind zumeist voll, in großen Teilen der Fußgängerzone ist das Parken verboten und das Nutzen der Parkhäuser ist aus Sicht vieler Leute teuer und aufwendig. Letzteres soll sich aber bald ändern. Die Schranken in den Parkhäusern werden abgeschafft. An deren statt sollen moderne Scan-Systeme treten, die die Nummernschilder der Ein- und Ausfahrenden erkennen. Wer sich nun schon gefreut hat, der sei also eingebremst: Kostenlos wird das Parken nicht.