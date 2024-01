Parken in Freudenstadt: Tiefgaragen bekommen neuen Pächter – das ändert sich

1 Die Tiefgarage am Marktplatz Foto: Beyer

Die Tiefgaragen am Marktplatz und im Kurhaus bekommen einen neuen Pächter. Das hat Folgen für die Nutzer: Die „P Card“ soll die bisherigen „Jobtickets“ ersetzen, die ihre Gültigkeit bald verlieren.









Zum 1. Februar werden die Tiefgaragen am Marktplatz und im Kurhaus von der Contipark Parkgaragengesellschaft mbH übernommen, einem der führenden deutschen Parkhausbetreiber mit rund 580 Parkeinrichtungen in Deutschland und Österreich. Darüber informiert der Bäderbetrieb der Stadtwerke Freudenstadt in einer Pressemitteilung.