Parken beim Weihnachtsmarkt: Shuttle-Bus und Verbote sollen Chaos in Wildberg lindern

Im vergangenen Jahr fand der Wildberger Weihnachtsmarkt erstmals in der historischen Klosteranlage statt. Schnell füllten sich die Parkplätze vor Ort und auch die Durchfahrtsstraße wurde halbseitig zugeparkt und sorgte für Chaos. In diesem Jahr hat sich der Bürger- und Gewerbering am Parkkonzept für 300 Jahre Schäferlauf orientiert.