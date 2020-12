Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell Groß angelegter Umbau kommt voran

"Sie haben in der Sauna meistens zwei Typen: die einen wollen sich unterhalten, die anderen ihre Ruhe", hat Fischer über die Jahre beobachtet. Jetzt will man sozusagen die "Schwätzer und die Ruhigen" trennen. Dann seien im Idealfall beide Saunagängertypen bedient und glücklich. Beim neuen Technikraum, in dem dann Heizung und Wasseraufbereitung unterkommen, gibt es noch nichts Neues zu verkünden, erklärte Fischer.

Mit den Umbaumaßnahmen im dritten Stock will man bis Ende April nächsten Jahres fertig werden. Freilich in der Hoffnung, dann auch öffnen zu dürfen. Immerhin ein positiver Aspekt hat der Lockdown im Moment: Es gibt genügend Platz, um den Umbau schnell voranzutreiben. "Wir sind schwer am schaffen", verdeutlicht Fischer den Arbeitseifer.

Neben dem Ruheraum solle noch ein neuer Wellness- und Spa-Bereich entstehen. Außerdem, meint Fischer, sei die Aussicht aus dem dritten Stock "wunderbar". "Da hätte man schon viel früher was draus machen können", erklärt Fischer. Doch jetzt sei man ja dran und mache etwas aus den Möglichkeiten. "Wir nutzen die Zeit, um in die Zukunft zu gehen", formuliert es Fischer.

Doch die Zukunft ist zumindest aus monetärer Sicht nicht ganz rosig. 400 000 Euro Umsatzverlust habe man gerade hinzunehmen. "Das beutelt einen schon", meint Fischer, versichert aber auch, dass man deswegen nicht in riesige finanzielle Schieflagen geraten werde. Was auch ungünstig wäre, kostet doch allein der Umbau der Sauna-Ruhelandschaft fast eine halbe Million Euro. Immerhin schießt das Land hier 74.000 Euro zu, wie Tourismusminister Guido Wolf (CDU) im September bei einem Besuch in der Kurstadt verkündete.

Seitdem ist einiges passiert. Jetzt steht wie erwähnt in der nächsten Woche die Verschalung der Treppe in den neuen "Beauty-Tempel" im dritten Stock an. Stück für Stück wird die Paracelsus-Therme also erweitert.