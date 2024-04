1 Trotz Regen und Wind kamen einige Besucher zum Ostermontagsmarkt nach Dornstetten. Foto: Monika Schwarz

Das Wetter machte dem Dornstetter Ostermontagsmarkt in diesem Jahr einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Trotzdem kamen einige Besucher.









Das hatten sich die Marktbeschicker des Ostermontagsmarkts vermutlich anders vorgestellt. Regengüsse und Sturmböen bereits am frühen Morgen bewogen einige Händler dazu, den so teilweise fast nicht möglichen Aufbau des Standes vorzeitig abzubrechen und noch vor dem offiziellen Start des Marktes wieder einzupacken. Andere reisten in Anbetracht der Wetterprognosen gar nicht erst an.