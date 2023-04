1 Den ganzen Tag über war der Andrang auf dem Dornstetter Ostermontagsmarkt groß. Foto: Andreas Wagner

Bestes Kaiserwetter lockte am Ostermontag bereits am Morgen zahlreiche kleine und große Besucher aus nah und fern nach Dornstetten auf den Ostermontagsmarkt. Am verkaufsoffenen Feiertag hatten auch Geschäfte und Firmen geöffnet.









Unzählige parkende Autos säumten schon früh die Straßen an den Ortseingängen. Gut beraten war, wer zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreiste, oder den Shuttlebus in Anspruch nahm, der die Marktbesucher aus den Stadtteilen Aach und Hallwangen nach Dornstetten und wieder zurück brachte.

Bereits kurz nach Marktöffnung herrschte reger Betrieb entlang der Hauptstraße bis hinab zum historischen Marktplatz und noch ein stückweit darüber hinaus, wo circa 90 Marktbeschicker allerlei Waren anboten. Im „Stop-and-Go“ bewegten sich die Besucher durch die dichte Marktmeile und machten vom vielfältigen Angebot des Ostermontagsmarktes Gebrauch.

Der verkaufsoffene Feiertag des Handels- und Gewerbevereins Dornstetten zog die Menschen auch in die Geschäfte vieler Einzelhändler in die Stadt, die mit Rabatten einige Schnäppchenkäufe möglich machten. Auch einige Unternehmen in den Gewerbegebieten hatten ihre Türen am Ostermontag für die Besucher geöffnet, um sich und ihr Angebot zu präsentieren und die Gäste mit Speisen und Getränken zu versorgen.

Vom strahlenden Sonnenschein und den Besuchermassen profitierten auch die örtlichen Gastronomen, die mit kühlen Getränken zum Verweilen im Freien einluden.

Wer angesichts der warmen Temperaturen neue Frühlings- und Sommerbekleidung suchte, der wurde in den Fachgeschäften und auf dem Ostermontagsmarkt fündig. Auch luftige Tücher und Schals, Hüte, Hosenträger oder Ledergürtel sowie Häkelwaren fanden ihre Abnehmer. Zwischen Kunsthandwerk und Blumenschmuck ließen sich ferner frühlingshafte und sommerliche Dekorationen aus Holz oder Keramik finden.

Überall duftet es nach gebrannten Mandeln

Zwischen Gartengeräten und Küchenutensilien gab es für die Besucher auch eine große Auswahl an Büchern, DVD’s, Spielwaren und Schmuck, dazu Kisten voller Schallplatten, die die Marktbesucher nach Klassikern auf Vinyl durchstöbern konnten.

Währenddessen umgab die Gäste stets der Durft von Zuckerwatte, Magenbrot und gebrannten Mandeln. Den großen Hunger stillten Flammkuchen, Bratwürsten, Pommes und saftigen Steaks aus dem Smoker. Auch gab es Gewürze, Öle, Kräuter, Honig und Brot für die heimische Küche zu kaufen.

Bungee-Jumping und ein Kinderkarussell

Aber auch die kleinsten Besucher kamen beim Ostermontagsmarkt voll auf ihre Kosten. Für sie gab es die Möglichkeit, sich beim Bungee-Jumping in die Lüfte zu wagen, sowie einen kleinen aber schmucken Vergnügungspark auf dem Marktplatz, wo ein Kinderkarussell sowie eine Wurfbude aufgebaut waren, während sich die Erwachsenen an der Schießbude vergnügen konnten.