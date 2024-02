Der Orts-Check des Schwarzwälder Boten für den Zollernalbkreis läuft – etwa fünf Minuten dauert die Online-Umfrage. Auch die Einwohner aus Albstadt, Meßstetten, Winterlingen, Bitz und Straßberg sind gefragt.

Die 30 Fragen können bis Sonntag, 18. Februar, beantwortet werden. Auf Grundlage der Antworten wird es ab 9. März jede Menge Sonderseiten in der Zeitung sowie Berichte online geben.

Mitmachen lohnt sich: Als Dankeschön für die Teilnahme an der Schwarzwälder-Bote-Umfrage verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park in Rust im Wert von 500 Euro mit Hotelübernachtung sowie Eintrittskarten für den Europa-Park und Rulantica.

Außerdem besteht die Chance, eine von zehn Eintrittskarten in den Europa-Park zu gewinnen.

Hier geht’s zur kurzen Umfrage.