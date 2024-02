Für das Narrenvolk ist seine Fasnet „die scheegschd uff dr Welt“, und bis zur Fasnetsverbrennung am Fastnachtsdienstag schwelgen alle in ihrem Königreich auf Zeit.

Der Fanfarenzug führte in den Stadtfarben Rot-Weiß den Fasnetsumzug an, und auch Gräfin Mechthild von Hohenburg als Stadtoberhaupt während der Fasnet machte es sich in Rot-Weiß auf ihrem mächtigen Fasnetsthron bequem. Flankiert wurde der Wagen der Gräfin von ihrem Hofstaat, gezogen wurde er von Pferden.

Bogges sorgen für ein buntes Bild

Für ein buntes Bild sorgten die Bogges, die Laufnarren der Zunft, die ihre Figur im neckisch-frivolen Ofenheizer Halberdrein der Gräfin Mechthild finden.

Pompele im braunen Fell und mit viel Gschell sowie Ahlande im weißen Fell hatten ein Heimspiel – der Ahland ist die Hauptfigur der Rottenburger Fasnet.

Die Stadthexen trieben ihr freches Spiel mit den Zuschauern des Ommzugs, die aufgrund des tollen Kaiserwetters nurmehr in Tausenden gezählt werden konnten. Sie genossen den bunten Umzug.

Große Motivwagen

Sowohl die Stadthexen als auch die Ahlande hatten große Motivwagen dabei. Mit von der Partie waren auch die Wurmlinger Knöpfle und die Butzenzunft Kiebingen. Das bunte Butzenhäs der Kiebinger sowie ihr spitzer Hut gefielen, und auch die Hopfen-Hopser aus Kiebingen gaben ein buntes Bild ab. Der Musikverein Hirrlingen marschierte im Takt den Original Hirrlinger Schlosshexen vorneweg – die Zigeuner der Hirrlinger Schlosshexen hatten gute Laune und gaben den einen oder anderen Schnaps aus.

Die Bisinger Butzen waren ganz in Schwarz gekleidet – das schaurig-schöne Bild gruselte einige kleine Kinder, die aber mit Bonbons bald besänftigt waren. Hingegen bunt waren die Gugguba aus Hechingen verkleidet und im Gesicht geschminkt, sie boten schräge Guggenmusik.

Riesige Fahnen und ein Turm

Riesige Fahnen hatte der Fanfaren- und Trommlerzug Bretten dabei, und die Narren der Narrenzunft Schlossbergturm aus Albstadt-Ebingen hatten einen Turm oben auf ihrer Maske.

Graues Fell war das Markenzeichen der Original Eselgruppe aus Obernau, und auch die Sondelfinger Füchse liebten es tierisch. Die Glogga-Sträggele aus Rottenburg sind eine relativ neue Gruppe, und die Laufgruppen ließen sich lustige Motive einfallen.

Altstadtteufel, Hägeles-Hexen und Wengert-Hexen kommen alle aus Rottenburg, und sie trieben es bunt mit den Zuschauern.

Gäste aus Birkenfeld, Berkheim und Philippsburg

Aus Birkenfeld waren die Hogebiere gekommen, und aus Philippsburg die Geese. Die Gartazwergla kamen aus Unterensingen, aus Bad Niedernau die Stoagrättle und aus Berkheim waren die Stoiriegel Goischter angereist.

Den Abschluss des Ommzugs bildet der Narrenratswagen sowie die Tänzer der Ahlandgruppe.