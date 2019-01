Offenburg Arzt erstochen: Prozess beginnt

Offenburg - Knapp ein halbes Jahr nach einem tödlichen Angriff auf einen Mediziner in Offenburg muss sich ein heute 27 Jahre alter Mann von Mittwoch an vor Gericht verantworten. Dem Asylbewerber aus Somalia werden in dem Prozess vor dem Landgericht Offenburg Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.