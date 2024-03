1 Das ehemalige „Ò Sole Mio“ hat die Familie Oral gekauft. Künftig gibt es Eis- und Bistro-Spezialitäten. Foto: Roth

Entwarnung für alle Hechinger Eisfreunde: Das Eiscafé am Obertorplatz bleibt doch erhalten – aber unter neuer Leitung. Die Familie Oral hat das ehemalige „Ò Sole Mio“ gekauft und will so schnell wie möglich öffnen. Künftig gibt es nicht nur Eis.









Noch am Freitag in der vergangenen Woche hatte unsere Redaktion berichtet, dass es in diesem Sommer kein Eiscafé am Obertorplatz gibt – das stimmt aber nur bezüglich des „Ò Sole Mio“ unter der Leitung des Betreibers Patrizio Reale.