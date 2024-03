Eisdiele in Hechingen

1 Das Eiscafé „Ò Sole Mio“ in Hechingen öffnet nicht mehr. Foto: Roth

Ein weiterer Nackenschlag für die Hechinger Gastronomie: Das Eiscafé „Ò Sole Mio“ öffnet diesen Sommer nicht wieder.









Link kopiert



In der Facebook-Gruppe „Stadtgeflüster Hechingen“ war bereits am Mittwoch davon die Rede. Das Eiscafé „Ò Sole Mio“ am Hechinger Obertorplatz öffnet diese Saison nicht wieder. Ein weiterer Schlag für die Attraktivität des modernisierten zentralen Platzes im Hechinger Herzen.