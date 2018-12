Oberndorf a. N. Oberndorfer Sechstklässler lesen um die Wette vor

Wer hatte die klarste Stimme, bei wem saßen die Betonungen am besten, wem hörte man am liebsten zu? All das waren wichtige Faktoren zur Qualifizierung für die Regionalentscheide der nächsten Stufe bei der Teilnahme am 60. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels.

Gewonnen hat Pia Kronschnabel aus der Klasse 6b, die durch ihre hervorragende Lesetechnik die Jury überzeugte – sowohl beim Vortrag einer Textstelle aus einem selbst gewählten Buch als auch mit einer atmosphärischen Interpretation des sogenannten "Fremdtextes". Auch die anderen drei Finalkandidaten Michael Bertsche, Romina Mir (beide 6a) sowie Johannes Kuptz (6b), die sich in den Klassenentscheiden durchgesetzt hatten, glänzten mit tollen Leistungen. Neben Buchpreisen für alle Finalisten kann sich Kronschnabel über das Erreichen des Regionalentscheids freuen.