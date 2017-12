Oberndorf a. N. Lokalitäten für Fasnetbars gesucht

Wie der Erste Beigeordnete Lothar Kopf auf Anfrage mitteilt, ist die Stadt derzeit nicht im Besitz von Gebäuden, die für Fasnetbars vermietet werden könnten. Er rät deshalb, mit den Besitzern von leer stehenden Ladenlokalen Kontakt aufzunehmen. Aufgelistet sind diese zum Teil auf der Internetseite oberndorfer-potential.de.

Die Betreiber von ""Älles im Wunderland" haben in diesem Jahr pausiert, wollen aber 2018 wieder an den Start gehen. Und wie’s aussieht, haben sie Aussicht darauf, erneut im Gebäude in der Kameralstraße unterzukommen.

Für die Fuchswaldhexen aus Weiden hingegen sieht’s ähnlich düster aus wie für den "Glühwurm". Bislang hatten sie ihre Bar in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Bushart in der Hauptstraße. Inzwischen ist das lange leerstehende Haus jedoch verkauft, und die neuen Besitzer wohnen darin. Also sind auch die Fuchswaldhexen auf der Suche nach einer neuen Unterkunft.

Anton Sauter, Vater einer der Glühwurmbar-Betreiber, hat nun die Initiative ergriffen. Er sieht die Vielfalt des Fasnetangebots in Oberndorf in Gefahr und hofft darauf, dass sich der eine oder andere Besitzer eines Leerstands doch noch für eine Vermietung gewinnen lässt.

Vermieter, bitte melden

Wer also nicht genutzte Räume in der Oberndorfer Oberstadt hat und bereit ist, sie über die Fasnetstage an die Verantwortlichen für die Besenwirtschaften zu vermieten, kann sich bei Anton Sauter unter Telefon 07423/10 71 melden.