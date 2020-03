Oberndorf a. N. Kater angeschossen: PETA setzt Belohnung aus

Laut Polizei hatte ein Unbekannter mit einem Luftdruckgewehr auf einen Kater geschossen und ihn so schwer verletzt, das er vom Tierarzt eingeschläfert werden musste. Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun laut Pressemitteilung eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die den Täter überführen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Oberndorf, Telefon 07423/81 08 10 zu wenden.