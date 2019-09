Oberndorf a. N. Drei Verletzte bei Unfall auf ehemaliger B 14

Laut ersten Informationen vor Ort nahm ein 59-jähriger Toyota-Fahrer einem aus Richtung Sulz kommenden 34-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt. In Folge kam der BMW von der Straße ab und krachte in einen Baum. Auch der Verursacher kam in Richtung der Bahngleise von der Straße ab und landete im Gebüsch. Die 48-jährige Beifahrerin im Toyota wurde schwer verletzt. Die beiden Fahrer wurden nur leicht verletzt.