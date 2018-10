Oberndorf a. N. Damiano Maiolini tritt noch mal an

Für seine Clips, die er auf sozialen Plattformen verbreitet, bekommt er viel Zuspruch.

Ganz privat steht Maiolini ein ganz besonderes Ereignis ins Haus. Er wird im kommenden Jahr heiraten. Den Antrag machte er seiner Rosanna beim Oberndorfer Weihnachtsmarkt während eines Auftritts auf der Bühne auf dem Schuhmarktplatz.

Ende November sitzt er mit ihr gemeinsam bei einer Tanzshow in Schiltach in der Jury.

Ganz egal also, ob sich die Coaches am kommenden Donnerstag umdrehen. Sein Glück hat der junge Mann ohnehin schon gefunden. Der Auftritt von Damiano Maiolini bei "The Voice of Germany" ist am Donnerstag, 1. November, ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.