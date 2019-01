Oberndorf a. N. Brauerei-Areal: Kaufvertrag noch nicht unterschrieben

Neudeck nennt die BruderhausDiakonie einen "Co-Investor", denn Teile des Gebäudes wird die Stiftung nach Fertigstellung der "ACTIV-Group" abkaufen. Weiterhin geplant sei der Aufzug, der am Pflegeheim nach oben führt und dort mit einem Steg an die Graubenstraße angebunden wird. Er wird für die Öffentlichkeit nutzbar sein.

Für den Sudturm an der Rosenbergstraße hat der Investor eine Aufstockung um zwei Geschosse vorgesehen. Im Erdgeschoss – und eventuell übergreifend aufs erste Geschoss – soll Gastronomie entstehen. Man denke da an Kaffee und Kuchen und vielleicht Tagesgerichte. Der Vorplatz könnte dafür als Außenbereich mitgenutzt werden. Ob der Investor den gastronomischen Bereich verkaufe oder verpachte, müsse sich erst zeigen. Beides sei möglich, so Neudeck. Das hänge von den Interessenten ab.

Erschließung von außen

Von der Idee einer "Skybar" ganz oben auf dem Sudturm habe man sich endgültig verabschiedet, das gebe die Geschossfläche einfach nicht her. Schon jetzt müssten Aufzug und Treppenhaus nach außen verlegt werden, um im Innern genug Platz für eine Nutzung zu haben.

Die Häuserzeile an der Rosenbergstraße, die derzeit abgerissen wird, soll wieder aufgebaut werden. 17 bis 18 Eigentumswohnungen sind dort geplant – schwellenfrei, aber nicht nur für Senioren geeignet, betont Christian Neudeck.

Bis nicht alle Eventualitäten geklärt seien, wird es keine Unterschrift unter dem Kaufvertrag geben, fügt er an. Die Unterzeichnung war übrigens zuletzt für den vergangenen Oktober angekündigt worden. Man müsse sonst zu viele Nachträge machen.

Die Verhandlungen mit der Stadt liefen parallel. Die Anwälte, die heutzutage für ein komplexes Vertragswerk nötig seien, habe man bereits von beiden Seiten eingebunden. Die Baubeschreibung samt Planung stehe, so dass die Ausschreibungen recht schnell erfolgen könnten.