4 Hinter den Toren des ehemaligen Militär-Areals geht es bald zur Sache. Foto: Spitz

Es war einmal ein altes Kasernengelände namens Mangin – und es wird ein neues Stadtquartier. Damit dieses Gestalt annehmen kann, rollen jetzt wieder Abrissbagger an.















Villingen-Schwenningen - Ein bisschen verwunschen mutet es an, das Areal zwischen Pontarlier- und Richthofenstraße in Villingen. Drumherum halten abwechselnd dicke Betonmauern und an vielen Stellen eingedrückte Maschendrahtzäune die Stellung. Und hin und wieder offenbart ein Stück Stacheldrahtzaun oben drauf noch seine Geschichte: Hier war einmal das Militär zu finden.