1 OB-Kandidat Simon Busch mit Franziska Kossendey und Marc-Peter Kossendey (von links). Foto: Busch

Rahmen seiner OB-Kandidatur besuchte Simon Busch die Rottweiler Unternehmerfamilie Kossendey an ihrem Firmenstandort in Zimmern.















Rottweil - Seit mehreren Jahrzehnten ist die Firma zum Beispiel für die Fliesenarbeiten im Aquasol und Rottweiler Schulen verantwortlich. Mit Franziska Kossendey ist bereits die vierte Generation in der Leitung des Familienbetriebs.

Der Vater Marc-Peter Kossendey bereitet seine Tochter auf die vollständige Betriebsübernahme vor. Die 24-jährige Franziska Kossendey studierte BWL-Handwerk an der DHBW Stuttgart. Dem Bachelorabschluss folgte eine Ausbildung zur Fliesenlegerin. In Vorbereitung auf die Meisterschule arbeitet sie selbst auf den Baustellen des Betriebs mit. Dies ist für Franziska und Marc-Peter Kossendey auch eine Form der modernen Mitarbeiterführung.

In einer Führungsposition vorangehen

"Wir sind ein Team. Deshalb ist es selbstverständlich, dass ich sowohl beim Fliesenlegen als auch beim Verladen oder Aufräumen einer Baustelle mitarbeite", so Franziska Kossendey. Dem stimmt Busch zu: "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man in einer Führungsposition vorangehen muss, wenn man Dinge in Bewegung setzen will. Aber man muss die Leute dabei mitnehmen. Ob Betrieb oder Verwaltung – jede Organisation kann sich verbessern. Aber das geht nur gemeinsam", so der OB-Kandidat.

Stetig auf der Suche nach Auszubildenden

Die Firma Kossendey ist ständig auf der Suche nach Auszubildenden und Fachkräften. Das Recruiting übernimmt dabei die Tochter. Als Ausbildungsbotschafterin der Handwerkskammer Konstanz will sie insbesondere auch Frauen für das Handwerk gewinnen. "Die Kooperation zwischen Firmen und Schulen muss intensiviert werden", so Simon Busch. "Handwerker gibt es zu wenige, aber jeder braucht sie. Daher müssen wir aktiv für das Handwerk werben. Die Tätigkeiten sind vielseitig und herausfordernd und die Jobs sind sicher."