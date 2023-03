1 Gerne hätten manche ihre Stimme für Udo Hollauer, Roland Tralmer, Markus Ringle oder Thomas Wenske (von links) abgegeben, haben aber keine Briefwahlunterlagen erhalten. Foto: Kienzler

Die so erbärmlich niedrige OB-Wahlbeteiligung hätte ein kleines bisschen höher ausfallen können, wenn alle beantragten Wahlbriefe termingerecht an ihre Wähler zugestellt worden wären. Doch das ist nicht der Fall: In mehreren Stadtteilen blieben Briefe vereinzelt aus; epidemisch wurde das Problem aber in einem Quartier am Fuß des Ebinger Schlossbergs nahe dem Gymnasium. Dort warteten etliche wahlwillige Ebinger vergeblich auf Briefwahlunterlagen – bis zum letzten Tag.