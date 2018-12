Nusplingen Viel Beifall und wehmütiges "Danke, Hans!"

In seinem Dank sprach Hager Mitbürger, Gemeinderäte, Altbürgermeister Alfons Kühlwein und Bürgermeister Jörg Alisch an, besonders aber auch alle Mitarbeiter in Verwaltung, Bauhof, Forst, Schule und Kindergarten – auch die freien Mitarbeiter. "Mit Bürgermeister a. D. Kühlwein verbinden mich mehr als 24 gemeinsame Jahre – ebenso wie mit vielen früheren und jetzigen Gemeinderäten", betonte der Nusplinger, der seit seiner Kindheit am Bärastrand lebt. "Die Arbeit mit den wichtigen Institutionen hat mir immer viel Spaß gemacht, und gemeinsam haben wir viel gegeben."

"Ich kann so nicht mehr weitermachen"

Nun komme eine Zäsur: "Die beiden vergangenen Jahre waren für mich sehr hart, und ich kann so nicht weitermachen", sagte Hager, ehe er sich an Alisch wandte und ihm dankte: dafür, "dass ich durch Sie Facetten des Lebens kennengelernt habe, die mir bisher so nicht vertraut waren, und dass ich nun einen Neuanfang mache, der so nicht geplant war".

Der Gemeinde wünschte Hager, sichtlich gerührt, eine positive Zukunft und dem Rathaus-Team sowie seinem Nachfolger Tobias Keller, der ebenso wie Alfons Kühlwein im Zuschauerraum saß, "alles Gute, damit es wieder eine richtig tolle Mannschaft wird". In seinen Dank schloss er alle mit ein: "Es war mir eine Ehre, für Euch und mit Euch zu arbeiten", betonte Hager, ehe sich die Gemeinderäte zu minutenlangem Applaus erhoben. Pius Horn als ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters war ebenfalls sichtlich ergriffen, als er Hager für seinen Einsatz dankte "und für alles, was Du geleistet hast". Für seine neue Herausforderung wünschte er Hans Hager alles Gute – und der Gemeinde eine gute Weichenstellung für die Zukunft.

Für Vereine und Bürger ergriff Stefan Iwertowski am Ende das Wort und überbrachte den Dank aller Nusplinger: "Du hast tolle Arbeit geleistet – danke, Hans, für alles, was Du getan hast."