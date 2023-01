1 Seit rund einem Monat liegt die Notrufsäule an der B 462 zwischen Sulgen und Schramberg flach. Foto: Wegner

Schramberg-Sulgen - Es muss kurz nach dem Schneefall am dritten Advent passiert sein: Die Notrufsäule an der Bundesstraße war vom Sockel "gekippt" und lag um Schnee. Mittlerweile ist der Schnee schon einige Zeit geschmolzen, die Säule allerdings blieb weiter liegen.

An Betreiber gemeldet

"Wir haben dies als wir es gesehen haben, der Björn-Steiger-Stiftung in Winnenden gemeldet", sagt Sigmund Villing von der Straßenmeisterei in Sulgen. Zunächst habe er noch gedacht, das Malheur hätte beim Räumen der Straße durch anprallende Massen des Räumgeräts passiert sein können, dies dann aber wieder verworfen.

Zwischendurch habe die Straßenmeisterei die Säule auch so hingelegt, dass sie nicht weiter beschädigt wird – allerdings hat der Wind die möglicherweise schon beschädigte Klappe mit dem Telefon mittlerweile aufgerissen.

Neue Säulen melden selbst Lageänderungen

"Es war uns bislang nichts bekannt", sagt Christian Hoppe, ein Sprecher der Björn-Steiger-Stiftung zu einer Anfrage unserer Redaktion. Denn die Stiftung stellt nicht nur die Notrufsäulen auf, sondern wartet sie – übrigens 600 solcher Telefone stehen an Landes- und Bundesstraßen in Baden-Württemberg, um die sich die Stiftung bürgerlichen Rechts kümmert. Die neuen Säulen, so Hoppe, seien bereits mit einem Lagemelder ausgestattet, der automatisch an die Zentrale melde, wenn sie nicht mehr an ihrem angestammten Platz stünden.

Technik kümmert sich

"Unsere Technik kümmert sich zeitnah drum", dankte Hoppe für die Information. Dann müsse von dem Techniker vor Ort auch entschieden werden, ob die bisherige Säule wieder aufgestellt und in Betrieb genommen werden könne oder ob ein neues Modell – eben ein solches mit Lagemelder – aufgestellt werden müsse, weil es sich nicht rechne, das derzeitige zu reparieren. In der Regel, so Hoppe, meldeten Polizei oder Straßenmeistereien solche defekten Notruftelefone – warum die Information der Sulgener Straßenmeister bislang nicht angekommen sei, könne er allerdings derzeit nicht sagen.