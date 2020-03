Nordschwarzwald Coronavirus: Helfer unterstützen Risikogruppen

Unterstützung auch nach der Krise

Bisher haben sich über die Plattform zwar noch nicht so viele Hilfesuchende gemeldet wie gehofft, doch einigen Menschen hat der Helfer-Pool das Leben dennoch schon erleichtert. Marie Predl aus Neubulach beispielsweise war mit einer älteren Frau einkaufen. Da ihre Hotelausbildung aufgrund des Virus gerade pausiert, will die 21-Jährige sich nützlich machen und hilft beim Gang zur Bank, zum Bäcker und zur Apotheke. "Es ist interessant, die Geschichten der Menschen zu hören. Ich glaube die Frau ist wirklich sehr einsam und hat sich gefreut, dass ich ihr geholfen habe. Das ist schön zu sehen", erzählt Predl.

Unterstützen, das will auch die Gruppe "Mensch hilft Mensch im Landkreis Calw" und das nicht nur jetzt, in Zeiten der Coronakrise, sondern am Liebsten auch noch danach. "Wir wollen die Aktion größer aufziehen und erhoffen uns konkretere Kontakte wie beispielsweise zum Sozialdienst, oder ambulanten Pflegediensten", so die Vorstellung von Dominique Kirchherr. Gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Katharina Kirchherr hat sie die Gruppe gegründet. Geholfen werden soll nicht nur Menschen aus Calw, sondern auch aus Ebhausen, Wildberg, Althengstett und dem ganzen Landkreis. Mehr als 140 Helfer haben sich dafür schon gemeldet. Die Bereiche, in denen Hilfe angeboten wird, sind vielfältig. "Wir haben auch gehört, dass die Tafeln gerade nicht mehr so viel bekommen. Deshalb wollen wir eine Spendenaktion starten und Lebensmittel sammeln", erklärt Kirchherr.

Sie selbst arbeitet im Intensiv- und Beatmungshilfedienst. Nach der Arbeit – so der Plan – will sie anderen zur Hand gehen. Viel Zeit für sich bleibt da zwar nicht, doch: "Das ist eine Belastung, die man gerne umsetzt", betont die 30-Jährige. Ihr sei es außerdem ein Anliegen, in solchen Zeiten nicht den Egoismus, wie etwa beim Kampf ums Klopapier, dominieren zu lassen, sondern die Menschlichkeit. Mit ihrer Arbeit will ihre bunt gemischte Gruppe, die von Jugendlichen bis zum Pensionär reicht, ein Zeichen setzen.

Kircheninitiative bietet Hilfe an

Das ist auch Ziel der ökumenischen Kircheninitiative, ein Zusammenschluss katholischer, evangelischer, freikirchlicher und landeskirchlicher Gemeinschaften. Über die Pfarrämter wollen sie ebenfalls ihre Hilfe anbieten. Dazu muss der Hilfesuchende nur Name, Telefonnummer und sein Anliegen angeben und wird dann einem Koordinator aus dem Helfer-Pool zugewiesen. Denn: "Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Menschen hilft", stellt Sebastian Steinbach, Pfarrer in Hirsau klar. Deshalb gibt es auch in Calw, Hirsau, Altburg und Stammheim jeweils eine Gruppe von zehn bis 15 Leuten, die Menschen, die Hilfe benötigen, unterstützend zur Seite steht. Unter den Helfern seien laut Steinbach vor allem Jugendliche. Der Plan ist, die ökumenische Kircheninitiative sowohl mit "Mensch hilft Mensch im Landkreis Calw" als auch mit der Gruppe "Calw hilft" zu vernetzen – und so ein noch viel größeres Hilfsnetzwerk zu schaffen.

Auch bereits bestehende Vereine wie die Handballer des TSV Altensteig, bieten ihre Hilfe an. Duška Ceran, hat das gemeinsam mit der stellvertretenden Leitung des Vorstands, Tanja Seeger, koordiniert. Inspiriert wurden sie vom Engagement des Handballvereins Leonberg/Eltingen. Mittlerweile haben sie so eine Helfertruppe von 30 Leuten, zwischen 17 und 50 Jahren, zusammengetrommelt – und appellieren an andere Vereine es ihnen gleich zu tun. Natürlich müssen die Leute, denen in Altensteig und seinen Teilorten geholfen wird, auch geschützt werden. Deshalb solle es sich um Aufgaben handeln, bei denen man möglichst wenig oder nur sehr kurzen Kontakt mit den Hilfebedürftigen hat. "Gemeinsam stark im Team – das war schon immer das Motto der Handball-Jugend. Deshalb müssen wir jetzt helfen wo wir können", betont die 40-Jährige. Solidarität und Unterstützung – das scheint das Mantra aller Helfer zu sein. Fehlen nur noch die Hilfesuchenden.