Noch schärfere Corona-Regeln Kreis Calw erlässt zweite Allgemeinverfügung

Landrat: "Entwicklung lässt uns keine andere Wahl"

"Mir ist bewusst, dass vor allem die Sperrstunde unsere Gastronomiebetriebe hart trifft. Doch die Entwicklungen der letzten Tage lassen uns keine andere Wahl. Wir müssen nun alles daran setzen, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen und dabei werden die nächsten Wochen ganz entscheidend", wird Landrat Helmut Riegger in einer Pressemitteilung seines Amtes zitiert. Zudem appelliere er nochmals an die Bevölkerung, die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten und nach Möglichkeit auf Zusammenkünfte in größerem Umfang zu verzichten.

Info: Aktuelle Zahlen

Das Gesundheitsamt im Kreis Calw meldete am Montagabend 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöhte sich die Zahl der insgesamt Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 1246. Sieben von ihnen werden stationär in einem Krankenhaus behandelt. Somit ergibt sich für den Landkreis Calw eine Neuinfektionsrate pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen von rund 86,3.

Aktuell befinden sich 218 Menschen in häuslicher Quarantäne. Insgesamt getestet wurden bislang 19.031 Menschen, was einer Infektionsrate von rund sieben Prozent entspricht.

Das Sozialministerium hätte, so geht aus der Mitteilung hervor, in einem Erlass nochmals klargestellt, dass Sperrzeiten ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50/100.000 Einwohnern durch die zuständigen Behörden zu verhängen sind. Die Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung im Originalwortlaut ist auf der Website des Landkreises zu finden.