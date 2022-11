1 Die Zwillingsschwestern Sabrina (links) und Tamara Benz aus Bad Dürrheim stellen sich gerne neuen Herausforderungen und testen ihre körperlichen Grenzen – so zum Beispiel im Hindernis-Parcours in der RTL-Show "Ninja Warrior Germany". Foto: RTL / Markus Hertrich

Ein halbes Jahr lang trainierten und übten sie – dann war es soweit: Sabrina und Tamara Benz stellten sich dem Hindernis-Parcours in der RTL-Show Ninja Warrior Germany. Das nächste Ziel haben die Zwillingsschwestern bereits vor Augen.















Bad Dürrheim - Ein kniffliges Hindernis stellt sich Sabrina und Tamara Benz aus Bad Dürrheim in den Weg: Die Zwillingsschwestern hatten sich für die RTL-Serie Ninja Warrior Germany beworben und mussten bei der Aufnahme im Juni den Hindernis-Parcours überwinden.

"Es war das zweite Hindernis im Parcours", erzählt Sabrina Benz. Ein durchsichtiger Kasten mit einem kleinen Spalt für die Finger und einem schmalen Rand unten für die Füße. In Tamaras Instagram-Story ist zu sehen, wie beide Schwestern problemlos um den ersten Kasten herumklettern. Der zweite Kasten ist jedoch nicht so leicht zu erreichen. "Andere Teilnehmer konnten einfach ihren Fuß rüberstrecken und sich so abstützen – Tamara und ich waren dafür zu klein."

"Wir testen gern unsere Grenzen aus"

Ende 2021 bewerben sich Sabrina und Tamara Benz auf einen Platz bei Ninja Warrior Germany. Die ohnehin sportlich aktiven Zwillinge lockte der Reiz nach einer neuen Herausforderung. "Wir probieren gerne neue Dinge aus und testen unsere Grenzen", erzählt Tamara Benz.

Als im Februar die Zusage von RTL kam, hätten sie beide noch mehr Sport gemacht als sonst. "Wir sind regelmäßig in die Boulderhalle nach Villingen-Schwenningen gefahren und auch in spezielle Ninja-Warrior-Hallen, zum Beispiel in Stuttgart."

Eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten

Coronabedingt hätten in diesem Jahr keine Trainings-Camps stattfinden können, erzählt Benz. Stattdessen wurden nur Online-Castings abgehalten: Als Teil ihrer Bewerbung nahmen sich Sabrina und Tamara beim Trainieren auf und schickten das Video ein.

Auf die Frage, ob ihnen die Camps einen Vorteil verschafft hätten, antwortet Benz: "Ja, vielleicht schon. Auf der anderen Seite hätten die anderen Teilnehmer den selben Vorteil gehabt." Manche von ihnen trainieren jeden Tag in Ninja-Warrior-Hallen in ihrer Nähe, so Benz.

In der Nähe von Bad Dürrheim gebe es jedoch keine dieser Hallen; ein regelmäßiges Training war daher nicht möglich."Es ist aber wichtig, dass man auch die Hindernisse trainiert", erklärt Sabrina Benz. "Griffkraft allein bringt einem nichts. Man muss auch mit den Hindernissen vertraut sein."

Teilnahme endet mit einem Rutsch ins Wasser

Worauf sie sich nicht vorbereiten konnten: die Aufnahme vor Ort. "Ich war selten so aufgeregt, wie an diesem Tag", erinnert sich Sabrina. Tamara geht vor ihr auf den Hindernis-Parcours zu. Sabrina kommt nach ihr an die Reihe. Beide erreichen das Hindernis mit den durchsichtigen Kästen – und dem weiten Abstand dazwischen. Zu weit für die Zwillinge, um ein Bein auf die andere Seite zu strecken.

Also versuchen sie ihr Glück mit einem Sprung. Allerdings können weder Tamara noch Sabrina den Spalt greifen: In Tamaras Instagram-Reel rutschen beide ab und landen im Wasserbecken unter dem Parcours. "Das war schon ein wenig schade, dass wir beide wegen unserer Größe am selben Hindernis gescheitert sind", sagt Benz. Aber: "Wir beide haben viele coole Erfahrungen gesammelt."

Die nächste Bewerbung ist schon in den Startlöchern

Und ans Aufgeben denkt weder Sabrina noch Tamara: Die Zwillinge wollen sich erneut für Ninja Warrior Germany bewerben und ihr Glück erneut versuchen. Die Bewerbungsphase für das kommende Jahr laufe bereits; das Video für die Bewerbung wollen die beiden bald aufnehmen.

Die Zwillinge könnten jedoch schon früher wieder im Fernsehen zu sehen sein: Sabrina wie Tamara haben sich bereits für die Spielshow "Big Bounce – die Trampolin-Show" beworben. Produziert wird die Show von der Firma Endemol Shine Germany, ausgestrahlt durch RTL. Ähnlich wie bei Ninja Warrior gilt es, bestimmte Hindernisse zu überwinden – nur eben springend über Trampoline. Eine Zu- oder Absage stehe noch aus, so Benz.