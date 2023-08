Neuzugang Angelo Stiller hat erstmals im neuen Kollegenkreis trainiert. So geht es nun für ihn und beim VfB Stuttgart weiter.

Wenige Stunden bevor der Ball in Leipzig rollte, gab der VfB Stuttgart noch einen Neuzugang bekannt. Angelo Stiller hat bis 2027 unterschrieben. Ein Transfer, der inklusive Sonderzahlungen ein Gesamtvolumen von sieben Millionen Euro umfassen kann. Der Neuzugang von der TSG Hoffenheim gilt als Wunschtransfer des Trainers. „Er ist ein entwicklungsfähiger Spieler, den wir im zentralen Mittelfeld noch brauchen“, umreißt VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth das Profil des 22-Jährigen.

Am Samstagmorgen hat er beim Spielersatztraining nach der herben 1:5-Klatsche in Leipzig nun zum ersten Mal im neuen Kollegenkreis trainiert. Stiller, der die Rückennummer sechs bekommen hat, zeigte sich dabei gut aufgelegt und torhungrig. Ob es ihm sofort gelingen kann, die sportliche Rolle des zum FC Liverpool abgewanderten Ex-Kapitäns Wataru Endo zu kompensieren, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass der neue Mittelfeldspieler schon in der kommenden Woche beim Landesduell gegen den SC Freiburg (Samstag, 2. August, 15.30 Uhr) ein Startelfkandidat sein wird.