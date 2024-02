Neuhausen im Enzkeis: Gedenkstätte für verunglückten Radaktivisten verwüstet

1 Die verwüstete Gedenkstätte für den Aktivisten Andreas Mandalka. Foto: ADFC Pforzheim-Enzkreis

Die Gedenkstätte für den verunglückten Radaktivisten Andreas Mandalke in Neuhausen wurde verwüstet. Radorganisationen zeigen sich nun schwer erschüttert, die Polizei ermittelt.









Zwei Wochen nach dem Unfalltod des Radaktivisten Andreas Mandalka in Baden-Württemberg haben Unbekannte eine Gedenkstätte für ihn verwüstet. Das am Unfallort bei Neuhausen (Enzkreis) aufgestellte sogenannte Ghostbike sei umgeworfen sowie Kränze, Grablichter und Erinnerungsstücke zerstört worden, teilte der örtliche Fahrradclub ADFC Pforzheim-Enzkreis am Montag mit.