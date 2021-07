Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Trotz Corona-Pandemie boomt der Tourismus in Bad Wildbad. Nach Baumwipfel- und Familienhotel. wurde jetzt im Bad Wildbader Gemeinderat das nächste Projekt vorgestellt: Waldchalets und Baumhäuser mit Platz für 80 Personen. Die sollen auf dem Sommerberg zwischen Skihang und Turm des Baumwipfelpfads entstehen. Dafür gab es viel Begeisterung, aber auch gar nicht mal so leise Kritik und mahnende Worte von den Stadträten. Sie fordern vor allem, dass die Bürger mit ins Boot geholt werden und mahnen die schlechte Verkehrs- und Parksituation an.