Brandalarm in Ebinger Rewe-Markt

Am Tag der Neueröffnung

1 Der Rewe-Markt feierte seine Neueröffnung nach einer Umbauphase. Foto: Jannik Nölke

Am Donnerstag feierte der Ebinger Rewe-Markt nach einer vierwöchigen Umbauphase seine große Neueröffnung – diese wurde jedoch gegen 9.30 Uhr von einem Feueralarm ausgebremst.









Wie Zugführer Michael Lüdke vor Ort erklärte, war es wohl an den neuen Öfen in der Bäckerei des Marktes zu einer so starken Rauchentwicklung gekommen, dass die automatische Brandmeldeanlage auslöste. „Vermutlich müssen die Öfen sich noch vernünftig einbrennen“, mutmaßt Lüdke.