1 Der neue Verteidigungsminister leistete seinen Wehrdienst von 1980 bis 1981. Er habe damals Panzerfahrer werden sollen – wurde dann aber Fahrer eines Offiziers. Foto: AFP/Britta Pedersen

Boris Pistorius gilt als jemand, der die eigenen Leute nicht hängen lassen will – weder Kanzler Scholz noch die deutschen Soldaten.















Link kopiert

Olaf Scholz weiß, wie man Menschen warten lassen kann. Er hat in solchen Momenten immer etwas Verschmitztes. „Ich freue mich über Ihr großes Interesse für diese Behörde des Auswärtigen Amtes, das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, das schon heute, aber auch in der Zukunft, eine ganz, ganz große Rolle für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes spielen wird“, sagt der Kanzler am Mittwochmittag in der Behörde, die er gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Brandenburg an der Havel besucht.